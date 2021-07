"Elle peut assurer à la gauche de l'emporter" : les soutiens d'Hidalgo se mobilisent pour 2022

Anne Hidalgo ne s'est pas encore déclarée candidate à l'élection présidentielle de 2022, mais ses soutiens s'activent déjà. Dans une tribune publiée mercredi soir, 200 élus de gauche l'appellent à se présenter, et ce alors qu'à gauche, la course s'est accélérée ces derniers jours avec l'officialisation des participations de Yannick Jadot et d'Eric Piolle à la primaire écologiste.

"C'est Anne Hidalgo qui peut assurer à la gauche d'être présente à la présidentielle et de l'emporter"

"On constate depuis dimanche soir une accélération. Tout le monde a la tête non pas dans les étoiles mais dans la séquence électorale qui arrive", constate le sénateur PS Patrick Kanner, l'un des initiateurs de cette tribune. Pour lui, "il est normal qu'on puisse espérer en une candidature".

Car après les bons résultats des socialistes aux régionales, pas question de regarder passer les trains alors que les écologistes se lancent pleinement dans leur primaire. Et Anne Hidalgo peut compter sur de nombreux maire, comme celui de Montpellier, Michaël Delafosse. "Comme maire de Paris, mais aussi parce qu'elle incarne bien ce lien entre la question écologique, la question sociale, et celle du travail... C'est Anne Hidalgo qui peut assurer à la gauche d'être présente à la présidentielle et de l'emporter", assure-t-il.

Hidalgo reste à la traîne dans les sondages

Parmi les signataires, on trouve également la maire de Nantes Johanna Rolland. "Une partie du peuple de gauche se sent comme orphelin", explique l'élue. "Ils n'ont pas envie de devoir choisir uniquement entre Emmanuel Macron et Marine le Pen. Donc on doit se donner les moyens de proposer une alternative."

Reste que pour le moment, Anne Hidalgo stagne à moins de 10% dans les sondages. Mais la maire de Paris va continuer à envoyer des signaux dans les prochaines semaines. "L'été sera très actif", confirme un proche.