Élisabeth Borne à Matignon : quand aura lieu le remaniement ministériel ?

C’est le souhait d’Emmanuel Macron : constituer un gouvernement resserré avec une quinzaine de ministres, vingt tout au plus. Le gouvernement de Jean Castex comptait lui 41 postes au total : 16 ministres, 15 ministres délégués et une dizaine de secrétaires d'État. Mais dans un premier temps, Élisabeth Borne ne nommera que ses ministres. Il faudra donc attendre les résultats des élections législatives du 12 et 19 juin prochains pour connaître les autres nominations, si elles ont lieu.

Le nouveau gouvernement probablement annoncé d'ici à vendredi

Toujours est-il que le tableau se dessine en ce moment. Élisabeth Borne était encore mardi soir à l’Élysée pour constituer la liste de noms avec le chef de l'État. L’annonce du nouveau gouvernement devrait avoir lieu d’ici à vendredi.

Dans le même temps, la nouvelle Première ministre planche sur la composition de son propre cabinet. Des nominations qui disent beaucoup de ligne politique de Matignon en temps habituel. Aurélien Rousseau, ancien patron de l’Agence régionale de santé (ARS) d’Île-de-France, a été nommé mardi directeur de cabinet. Il avait été directeur adjoint de cabinet des Premiers ministres Manuel Valls et Bernard Cazeneuve, de 2015 à 2017.

Autre nomination, celle de Thomas Lavielle, directeur de cabinet du Préfet des Yvelines, qui devient le chef de cabinet d'Élisabeth Borne. Selon les informations d'Europe 1, Marie-Emmanuelle Assidon, l'ancienne directrice de la communication du Parti socialiste, devrait être nommée conseillère pour les Affaires intérieures.