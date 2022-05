Remaniement : ce que l'on sait de la constitution du prochain gouvernement

À peine nommée, Élisabeth Borne entre dans le vif du sujet. La nouvelle Première ministre choisie par Emmanuel Macron lundi doit en priorité constituer son gouvernement. Elle a d'abord rencontré les députés de la majorité mardi matin, avant de s'entretenir pendant trois heures avec le président. Si c'est à l'ancienne ministre du Travail de composer le prochain gouvernement, c'est bien le chef de l'État qui garde la main. Ce qui se joue en coulisses, c'est l'équilibre entre la droite et la gauche, le fameux "en même temps" cher au chef de l'État réélu.

L'annonce devrait avoir lieu entre mercredi et vendredi

C'est pour cela que plusieurs responsables politiques de droite tentent d'influencer les nominations pour un rééquilibrage. "Puisque Élisabeth Borne est de gauche, pour contrebalancer, il faudra plus de place accordée à la droite", espère un ministre... de droite. Une certitude pour le moment : le conseil des ministres qui a lieu habituellement le mercredi n'aura pas lieu demain.

L'annonce du gouvernement d'Élisabeth Borne devrait avoir lieu entre mercredi et vendredi. Mais dans un premier temps, il pourrait s'agir d'un gouvernement resserré, atour d'une quinzaine de ministres tout au plus. La nomination des ministres délégués et autres secrétaires d'État pourraient avoir lieu dans un second temps, après les élections législatives du 12 et 19 juin.