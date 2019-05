Élections européennes : qui sont les 79 élus français ?

À l'issue de l'élection de dimanche, ils sont 79 à avoir décroché un siège d'eurodéputé français, mais en attendant le Brexit, 74 d'entre eux seulement vont pouvoir prendre leur fonction début juillet au Parlement européen.

Il s'agit des 22 premiers de la liste RN, des 21 premiers de la liste LREM, des 12 premiers de la liste EELV, des 8 premiers de la liste LR, des 6 premiers de la liste LFI et des 5 premiers de la liste PS-Place Publique. Doivent ensuite arriver au Parlement européen, quand le Brexit sera effectif (sauf désistements d'ici là), le 23ème de la liste RN, les 22ème et 23ème de la liste LREM, le 13ème de la liste EELV et le 6ème de la liste PS.

22 élus ont déjà siégé au Parlement européen

Le contingent de 74 eurodéputés élus lundi est strictement paritaire : 37 hommes, 37 femmes. Après le Brexit, sur les 79 eurodéputés français, il y aura en théorie 40 hommes et 39 femmes. En comparaison, en 2014, sur les 74 eurodéputés siégeant pour la France lors de la session constitutive, il y avait 43 hommes et 31 femmes, soit 41,9% de femmes.

Sur les 74 eurodéputés élus lundi, il y a 19 eurodéputés sortants (24,3%) et 3 autres qui ont déjà siégé, parfois très brièvement, au Parlement européen (Pascal Canfin et Fabienne Keller élus pour LREM, François Alfonsi élu pour EELV). En tout, 22 eurodéputés élus lundi ont donc déjà siégé au Parlement européen. Les sortants se répartissent ainsi : 5 RN (sur 22), 2 LREM (sur 21), 3 EELV (sur 12), 5 LR (sur 8), 2 LFI (sur 6) et 2 PS (sur 5).

Toutes ces données sont fournies sous réserve qu'il n'y ait pas de désistements parmi les eurodéputés élus.