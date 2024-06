Élections européennes : Emmanuel Macron multiplie les prises de parole pour relancer la campagne

Emmanuel Macron sur les tous les fronts. À l’approche des Européennes et à la veille de son interview jeudi soir sur TF1 et France 2, Emmanuel Macron a accordé un entretien au média en Ligne "Le Crayon". Un entretien réalisé la semaine dernière et mis en ligne mardi soir. Le président est bien décidé à encore s’investir dans la campagne dans cette dernière ligne droite.

Durant cet entretien, le Président a lancé un appel à la jeunesse. "Je veux tout faire pour que les jeunes aillent voter. Je vois comme vous, en effet, les sondages qui disent qu'environ 30 % pensent aller voter et pas davantage. J'invite tous les jeunes qui nous écoutent à aller voter le 9 juin. Ne pas aller voter, c'est laisser les autres choisir", a-t-il déclaré. Un appel contre un adversaire. Le chef de l’État dénonce "les extrêmes", en prenant soin de ne pas nommer le parti en tête des sondages, le Rassemblement national.

Valérie Hayer la grande absente

"Notre démocratie menacée par les extrêmes qui montent. On a l'impression que les gens s'habituent aux extrêmes et disent 'ce n'est pas si grave, on va se lâcher, on va leur envoyer un coup en disant on n'est pas contents, on va voter aux extrêmes'. Mais si les extrêmes gagnent, c'est plus la même Europe. Et ça, les gens ne réalisent pas. Quand je dis 'réveillez-vous', c'est ça ! Si les extrêmes gagnent partout dans les grands pays européens, l'Europe qui a protégé face aux Covid, c'est finie", déclare le résident de l'Élysée. Le président qui, dans cette interview de 22 minutes, ne cite pas une seule fois Valérie comme s'il était lui-même tête de liste aux européennes.