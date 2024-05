Élections européennes : comment faire pour voter par procuration le 9 juin ?

Si vous ne pouvez pas vous déplacer le 9 juin prochain pour voter lors des élections européennes, il est encore temps de faire une procuration. Attention toutefois à la faire dans les jours qui viennent pour être sûr que cela soit pris en compte sur les listes électorales. Après avoir choisi l'électeur à qui vous souhaitez confier votre vote, voici les étapes à suivre.

Réaliser une partie ou toute sa procuration en ligne...

Pour la première fois, il est possible de faire la démarche totalement en ligne sur le site maprocuration.gouv.fr. Il faut simplement se connecter au site gouvernemental en s'identifiant avec France connect. Quelques éléments sont alors demandés. Des informations personnelles, et d'autres concernant la personne mandataire : soit son numéro d'électeur et sa date de naissance, soit ses données d'état civil (nom de naissance, tous les prénoms dans l’ordre de l’état civil, date de naissance) et sa commune ou consulat de vote. Il faudra également préciser votre commune de vote.

Une fois cette première effectuée, il faut encore finaliser la procuration en vérifiant votre identité. Pour cela, il existe deux options. La première, totalement en ligne : pour cela, le prérequis est de disposer d'une identité numérique certifiée France Identité. Elle fonctionne grâce à la nouvelle carte d’identité, au format carte bancaire. En vous authentifiant via France Identité, vous pourrez directement valider votre identité et finaliser votre démarche.

Deuxième option : si vous ne possédez pas d'identité numérique, il faudra alors se déplacer dans un commissariat, une gendarmerie ou un consulat de votre choix pour finaliser votre procuration. Cela permet à un agent habilité de vérifier votre identité et d'éviter les risques de fraudes. Une fois cette étape réalisée, vous recevrez un mail récapitulatif pour confirmer que votre démarche est bien finalisée.

Détail important : votre mandataire n'a rien à faire.

...ou en version matérialisée

Pour les personnes qui ne peuvent pas réaliser la première étape de leur démarche en ligne, il est également possible de réaliser l'intégralité de sa procuration en version matérialisée. Pour cela, il faut récupérer et imprimer un formulaire papier, disponible sur le site service-public.fr. Ensuite, les étapes restent les mêmes : se rendre dans une gendarmerie, un commissariat ou un consulat pour faire vérifier votre identité. Si vous n'avez pas la possibilité d'imprimer le formulaire, vous pouvez directement réaliser la démarche avec un agent habilité, dans l'un des lieux cités précédemment.

Et si je ne peux pas me déplacer ?

Si vous êtes dans l'impossibilité de vous déplacer pour des raisons de santé ou en cas d'infirmité grave, et que vous ne pouvez pas réaliser votre procuration en ligne, il est possible de demander à un agent habilité de se déplacer à votre domicile. Pour cela, vous devez vous adresser à un commissariat ou une gendarmerie. La demande doit être formulée par écrit et accompagnée d'une attestation sur l'honneur qui indique que vous êtes dans l'impossibilité manifeste de vous déplacer.

Jusqu'à quand ?

Aucune date butoir n'est précisée pour réaliser les démarches. Mais le plus tôt reste le mieux pour être sûr que votre mairie ait le temps de recevoir votre procuration.