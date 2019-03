EN DIRECT - Edouard Philippe invité exceptionnel de la matinale d'Europe 1

L'ESSENTIEL EN DIRECT

Quel bilan tirer de la consultation nationale organisée en réponse au mouvement des "gilets jaunes" ? Vendredi 15 mars, dernier jour du "grand débat national", Edouard Philippe apporte de premiers éléments de réponse lors d'une matinale spéciale sur Europe 1, de 7h30 à 9 heures.

Les informations à retenir : Le "grand débat national" s'achève vendredi

Edouard Philippe est l'invité exceptionnel de la matinale d'Europe 1 de 7h30 à 9 heures

Il répondra en direct aux questions des auditeurs

10.300 réunions locales et 1,4 million de contributions. Depuis deux mois, 10.300 réunions locales ont eu lieu et 1,4 millions de contribution ont été enregistrées sur le site dédié au "grand débat national". Au dernier jour de cette consultation, le Premier ministre reviendra sur les attentes des Français en termes de fiscalité, de transition écologique et de démocratie notamment. Il répondra aux questions de Nikos Aliagas, d'Audrey Crespo-Mara, de Jean-Michel Aphatie mais aussi des auditeurs d'Europe 1.

Quelles suites pour le "grand débat" ? Que fera l'exécutif de cette masse de propositions ? Le chef du gouvernement sera également interrogé sur les suites à donner au "grand débat", tandis que nombre d'élus pressent l'exécutif de prendre des mesures rapides, même symboliques. Devant le Conseil économique, social et environnemental (Cese), mardi, le Premier ministre s'est prononcé en faveur d'un "compromis démocratique", sans en définir les contours.