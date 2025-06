Édouard Philippe, Bruno Retailleau... Hervé Morin appelle à une «primaire ouverte» à droite pour 2027

Après deux mandats, Emmanuel Macron, qui ne pourra pas se représenter à l'élection présidentielle de 2027, laisse le champ libre à la droite républicaine. Et déjà plusieurs têtes d'affiche se dégagent pour briguer une candidature à droite. "Il ne faut pas qu'il y ait 36 candidats", tempère ce dimanche Hervé Morin, président des centristes et ancien ministre de la Défense.

Qui sera le candidat de la droite républicaine pour l'élection présidentielle de 2027 ? Si depuis le lancement de son parti Horizons Édouard Philippe n'a jamais caché ses intentions pour le futur scrutin, Bruno Retailleau, fraîchement élu président des Républicains, a le vent en poupe. Et d'ici là, d'autres figures de la droite, comme Éric Ciotti ou Valérie Pécresse, pourraient se manifester.

"Il faut un seul candidat"

Représentant à présent différents partis de la droite française, une simple primaire ne pourrait pas les départager. "Il ne faut pas qu'il y ait 36 candidats", réagit ce dimanche Hervé Morin, président des centristes et ancien ministre de la Défense. Invité du Grand Rendez-vous Europe 1/CNews/Les Échos, l'ancien député appelle à l'organisation d'une "primaire ouverte".

"Il n'y a qu'une seule et aucune solution c'est la primaire ouverte à droite. La primaire fermée est une très mauvaise idée car on s'adresse à quelques militants", estime-t-il. "On ne peut pas avoir 36 candidats. Donc, il faut un seul candidat. Et celui qui sortira le vainqueur de la primaire, je le soutiendrai", conclut Hervé Morin.