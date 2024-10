Doliprane : Emmanuel Macron affirme que le gouvernement peut «garantir» la protection de l'approvisionnement de la France

Emmanuel Macron a affirmé ce lundi que le gouvernement avait "les instruments pour garantir que la France soit protégée" face à l'arrivée pressentie d'un nouvel actionnaire américain dans une entité du groupe Sanofi commercialisant le Doliprane, relançant le débat sur les risques pour l'approvisionnement du pays en médicaments.

"On s'est battu pour que le Doliprane soit reproduit en France et qu'on reproduise des molécules et des médicaments qui sont indispensables", a déclaré le chef de l'Etat en marge d'un déplacement au Mondial de l'auto à Paris. "Et ensuite il y a la propriété capitalistique. Et là, le gouvernement a les instruments pour garantir que la France soit protégée", a-t-il assuré.