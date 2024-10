«Restons Sanofi» : les syndicats réclament le maintien d'Opella, producteur du Doliprane

"Restons Sanofi" : les délégués syndicaux ont réclamé ce lundi le maintien d'Opella, qui produit le Doliprane, dans le giron de sa maison-mère Sanofi, à l'occasion de la visite de deux ministres sur le site de production de ce médicament à Lisieux dans le Calvados.

>> À LIRE AUSSI - Doliprane : le gouvernement français croit pouvoir garder des sites de production sur son sol

Pour le maintien d’Opella

Depuis que le groupe pharmaceutique français a annoncé en fin de semaine dernière avoir choisi le fonds d'investissement américain CD&R pour lui céder le contrôle d'Opella, les syndicats et une grande partie de la classe politique s'inquiètent des conséquences d'une telle vente potentielle en matière de souveraineté sanitaire.

Les syndicats demandent le maintien d'Opella, qui produit le Doliprane. "Pour nous, c'est très simple en fait, on demande à ce qu'Opella reste sous contrôle de Sanofi", a indiqué à l'AFP le coordinateur CFDT au sein de Sanofi, Humberto de Sousa.

Antoine Armand et Marc Ferracci rassurent les salariés de Sanofi

Le ministre de l'Economie Antoine Armand et son homologue de l'Industrie Marc Ferracci sont arrivés aux alentours de 10h sur le site de Lisieux, qui produit la quasi-totalité du Doliprane, le médicament le plus vendu du pays. Les deux hommes assurent qu’il n’y aura pas de suppression d’emplois. Le maire de Lisieux et plusieurs parlementaires étaient également présents.