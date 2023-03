DOCUMENT - Réforme des retraites : la lettre de l'intersyndicale envoyée à Emmanuel Macron

Après six journées de mobilisation contre la réforme des retraites depuis son annonce le 10 janvier, une septième journée de rassemblement est prévue le samedi 11 mars. Dans ce contexte, l'intersyndicale a adressé une lettre au président qu'elle considère insensible face aux revendications populaires.

Les organisations syndicales demandent à être reçues par Emmanuel Macron. "Ces mobilisations massives, partout en France et dans tous les secteurs professionnels du privé et du public ont reçu le soutien constant de la population française. Et pourtant vous et votre gouvernement restez silencieux devant l’expression de ce puissant mouvement social", écrivent-elles dans leur lettre. Une absence de réponse de la part du gouvernement constitue, selon elles, "un grave problème démocratique" qui pourrait conduire "immanquablement à une situation qui pourrait devenir explosive".