Des responsables de gauche condamnent les frappes israéliennes en Iran

Jean-Luc Mélenchon a estimé vendredi que "l'urgence" était "d'arrêter Benjamin Netanyahu" après les frappes israéliennes en Iran, plusieurs responsables politiques de gauche critiquant dans la foulée la réponse de la diplomatie française.

"Aucune opposition au régime de Téhéran ne justifie l'agression militaire de Netanyahu contre ce pays", a réagi le leader insoumis sur X. "C'est une terrifiante escalade vers la guerre totale et le droit du plus fort après les bombardements du Liban et le pilonnage incessant de Gaza. Frapper des sites stockant des matières radioactives est un crime de longue durée contre tout ce qui vit", a-t-il ajouté.

La patronne des Ecologistes Marine Tondelier, a elle re-publié un message du ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot, qui avait appelé dans la matinée "toutes les parties à la retenue" et réaffirmé "le droit d'Israël à se défendre".

"C'est une folie"

"La réaction du ministre Barrot qui cautionne les frappes israéliennes n'est pas à la hauteur", a-t-elle jugé. "Il ne suffit pas d'appeler à la retenue. Il faut avec force dénoncer le choix de la force et rappeler, partout, qu'il n'y a jamais de solution militaire."

"A ce compte là on peut se demander pourquoi la France n'a pas réaffirmé le droit de la Russie à assurer sa sécurité après l'agression de la Russie" contre l'Ukraine, a pour sa part avancé le député insoumis Eric Coquerel.

"Netanyahu met littéralement le feu au Moyen-Orient", a aussi réagi la députée de Seine-Saint-Denis Clémentine Autain, ex-Insoumise actuellement au groupe écologiste. "Le silence de la France, de l'Europe et de la communauté internationale est frappant. Qu'attendons-nous pour agir? Pour sanctionner?"

"Voilà que l'armée israélienne bombarde l'Iran et jusque Téhéran. C'est une folie", a lui écrit sur X le député ex-LFI François Ruffin. "La France doit convoquer un Conseil de Sécurité des Nations unies, et avec des alliés, s'opposer à ce conflit avec fermeté."