L'Iran «doit conclure un accord avant qu'il ne reste plus rien», exhorte Donald Trump

Le président américain Donald Trump a exhorté vendredi Téhéran à "conclure un accord avant qu'il ne reste plus rien", après les frappes israéliennes en Iran, prévenant que les prochaines "prochaines attaques" seraient "encore plus brutales".

"Il y a déjà eu énormément de morts et de destructions, mais il est encore temps de faire que ce massacre, y compris de prochaines attaques planifiées encore plus brutales, cesse", a-t-il écrit sur son réseau Truth Social. Dans ce long message, Donald Trump affirme avoir donné à l'Iran "opportunité après opportunité de conclure un accord".

"Je leur ai dit, dans les termes les plus forts : 'Faites-le'. Mais peu importe à quel point ils ont essayé, peu importe à quel point ils ont été proches, ils ne sont tout simplement pas parvenus à le faire", a-t-il affirmé. "Je leur ai dit que cela serait bien pire que tout ce qu'ils avaient connu, anticipé ou ce qu'on leur avait dit, que les États-Unis fabriquent les meilleurs équipements militaires et les plus destructeurs que personne d'autre au monde, DE LOIN, et qu'Israël en a beaucoup, et que beaucoup d'autres vont encore arriver - et qu'ils savent comment les utiliser".

Selon le président américain, "certains Iraniens de la ligne dure ont parlé avec courage, mais ils ne savaient pas ce qui allait arriver. Ils sont tous MORTS maintenant, et cela ne va faire qu'empirer!".

"L'Iran ne peut pas avoir la bombe nucléaire"

"Plus de mort, plus de destruction, FAITES-LE, AVANT QU'IL NE SOIT TROP TARD", conclut son message. Plus tôt, Donald Trump avait confié à la chaîne Fox News avoir su en amont qu'Israël allait conduire des frappes en Iran. "L'Iran ne peut pas avoir la bombe nucléaire et nous espérons revenir à la table des négociations. Nous verrons", avait-il déclaré, cité vendredi par la chaîne de télévision américaine sur son site.

Lors de son premier mandat, Donald Trump avait retiré les États-Unis de l'accord sur le nucléaire iranien (JCPOA), en 2018. "Il a souligné que les États-Unis étaient prêts à se défendre et à défendre Israël si l'Iran ripostait", d'après la chaîne. Et disait surveiller toutes les représailles, avec le commandement militaire américain pour le Moyen-Orient (Centcom) placé en état d'alerte élevé, toujours selon Fox News.

Plus tôt, le chef de la diplomatie américaine Marco Rubio avait souligné que les États-Unis n'étaient pas impliqués dans l'attaque. Donald Trump réunira vendredi son conseil de sécurité nationale à 11H00 (15H00 GMT) à la Maison Blanche, à Washington.