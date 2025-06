EN DIRECT - Moyen-Orient : les forces armées iraniennes disent qu'elles n'auront «pas de limites» dans leur réponse à Israël

Israël a mené vendredi des frappes contre l'Iran, soupçonné de vouloir se doter de l'arme atomique, visant un site d'enrichissement d'uranium et tuant de hauts responsables militaires de la République islamique. Les forces armées iraniennes préviennent qu'elles n'auront "pas de limites" dans leur réponse à Israël.

Cette attaque intervient alors qu'un nouveau cycle de négociations entre les Etats-Unis et l'Iran sur le nucléaire iranien devait avoir lieu dimanche sur fond de fortes tensions. Les craintes d'une frappe imminente d'Israël grandissaient depuis quelques jours.

"Maintenant que le régime terroriste qui occupe al-Quds (Jérusalem en arabe, ndlr) a franchi toutes les lignes rouges", il n'y a "pas de limites dans la réponse à ce crime", a indiqué l'état-major de l'armée iranienne dans un communiqué.

Les informations à retenir : Israël a frappé plusieurs sites militaires en Iran

Un haut commandant des Gardiens de la Révolution et des scientifiques nucléaires tués durant l'attaque

Le président des États-Unis Donald Trump dit à Fox News avoir été prévenu à l'avance des frappes israéliennes

Air France, comme d'autres compagnies aériennes, suspend ses vols en direction de Tel-Aviv

"Notre priorité est la sécurité de nos ressortissants" : la France appelle à éviter toute escalade

Dans un communiqué, le ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot appelle "toutes les parties à la retenue et à éviter toute escalade susceptible de compromettre la stabilité régionale". Le quai d'Orsay rappelle également que la priorité est à "la sécurité de nos ressortissants".

"Il est essentiel que toutes les voies diplomatiques soient mobilisées pour désamorcer les tensions. La France est pleinement engagée pour y contribuer", termine le communiqué.

Un haut commandant des Gardiens de la Révolution et des scientifiques nucléaires tués dans l'attaque

Un haut commandant des Gardiens de la Révolution, Gholam Ali Rashid, et des scientifiques nucléaires de premier plan ont été tués dans l'attaque d'Israël contre l'Iran vendredi, selon les médias iraniens.

"Le martyre du (...) général de division Gholam Ali Rashid est confirmé", a déclaré la télévision d'Etat, l'agence de presse Tasnim rapportant pour sa part que les scientifiques nucléaires Mohammad Mehdi Tehranchi et Fereydoun Abbasi "ont été ciblés et sont tombés en martyrs".

Air France annonce la suspension de ses vols entre Paris et Tel Aviv, d'autres compagnies suivent le mouvement

Air France a annoncé vendredi la suspension de ses vols entre Paris et Tel Aviv après des frappes israéliennes sur le territoire iranien. "Avec la fermeture de l'espace aérien israélien, la compagnie a suspendu ses vols vers et depuis Tel Aviv jusqu'à nouvel ordre", a indiqué un porte-parole d'Air France à l'AFP. Les clients concernés peuvent échanger leurs billets sans frais.

De leur côté, Les compagnies aériennes dans le Golfe ont annulé plusieurs vols en provenance et à destination de l'Irak, la Jordanie, le Liban, l'Iran et la Syrie, plusieurs pays du Moyen-Orient ayant fermé leur espace aérien après les frappes israéliennes sur le territoire iranien.

Emirates, la plus grande compagnie aérienne au Moyen-Orient basée à Dubaï, a annoncé vendredi l'annulation de ses vols de et vers l'Irak, la Jordanie, le Liban et l'Iran. Sur le site Internet du transporteur aérien, plusieurs vols prévus pour vendredi, et un vol prévu samedi pour Téhéran, étaient affichés comme annulés.

Qatar Airways, compagnie étatique et autre gros transporteur régional, a également assuré avoir "annulé temporairement ses vols vers l'Iran et l'Irak en raison de la situation actuelle dans la région."

L'Iran affirme que les frappes israéliennes justifient sa volonté d'enrichir de l'uranium

L'Iran a déclaré que les attaques menées par Israël vendredi soulignaient la nécessité pour lui de poursuivre le développement de l'enrichissement d'uranium et de ses capacités balistiques.

"On ne peut s'adresser à un régime aussi prédateur qu'avec le langage de la force", a affirmé le gouvernement iranien dans un communiqué. "Le monde comprend désormais mieux l'insistance de l'Iran sur son droit à l'enrichissement, à la technologie nucléaire et à la puissance balistique."

Trump dit à Fox News avoir été prévenu à l'avance des frappes israéliennes sur l'Iran

Le président américain Donald Trump a dit à Fox News avoir eu connaissance qu'Israël allait conduire des frappes en Iran, et déclaré que Téhéran ne devait pas obtenir l'arme nucléaire.

"L'Iran ne peut pas pas avoir la bombe nucléaire et nous espérons revenir à la table des négociations. Nous verrons", a déclaré M. Trump, cité vendredi par la chaîne de télévision américaine.

Le ministère du Pétrole dit que les raffineries et dépôts n'ont subi "aucun dommage" dans l'attaque d'Israël

Le ministère iranien du Pétrole a déclaré vendredi que les principales raffineries et dépôts de carburant du pays n'avaient pas été affectés par l'attaque meurtrière d'Israël, et que leurs activités se poursuivaient.

"Aucun dommage n'a été causé aux installations de raffinage et aux dépôts de pétrole du pays, et actuellement les activités de ces installations ainsi que l'approvisionnement en carburant se poursuivent dans toutes les régions du pays sans interruption", a déclaré le ministère dans un communiqué.

Le chef de l'ONU lance un appel à la "retenue maximale"

Le chef de l'ONU Antonio Guterres a exhorté Israël et l'Iran à "faire preuve de la plus grande retenue" après la vague de frappes israéliennes, a déclaré un de ses porte-paroles dans un communiqué publié jeudi soir.

Tout en condamnant globalement "toute escalade militaire au Moyen-Orient", le communiqué du porte-parole Farhan Haq indique que M. Guterres est "particulièrement préoccupé" par les frappes israéliennes sur des installations nucléaires iraniennes, alors que des négociations étaient en cours entre Etats-Unis et Iran.