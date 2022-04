Des manifestations contre l'extrême droite samedi à travers le pays

Des dizaines de manifestations sont prévues en France samedi pour dire "non" à l'extrême droite, à huit jours du second tour de la présidentielle, à l'appel de nombreuses organisations et de syndicats dont la Ligue des droits de l'Homme, la CGT ou le Syndicat de la magistrature.

Ces organisations se retrouveront autour du mot d'ordre "Contre l'extrême droite et ses idées, pas de Marine Le Pen à l'Elysée". À Paris, le cortège partira de la place de la Nation à 14h00, en direction de la place de la République.

"En rejetant Marine Le Pen, il s’agit d’empêcher l’avènement d’un projet de société destructeur de l’Etat de droit, de la république démocratique sociale et solidaire que nous défendons chaque jour. Il s’agit de dénoncer son programme trompeur qui frapperait durement les plus faibles, les plus démunis, les femmes, les personnes LGBTI ou étrangères", expliquent-elles dans un communiqué publié sur le site de la LDH (Ligue des droits de l'Homme).

Parmi les nombreux signataires, le Syndicat des avocats de France, la Confédération paysanne, les organisations étudiantes Fage, FSE, MNL et Unef, le syndicat Solidaires, les ONG Oxfam, Greenpeace et Amis de la Terre, les associations Attac, Droit au logement et FCPE, ou encore les mouvements antiracistes MRAP et SOS Racisme.