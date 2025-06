Des enseignants à la retraites à 53 ans : Jean-Luc Mélenchon dit-il vrai sur la réforme mexicaine ?

Alors que le Mexique vient d’adopter une réforme abaissant l’âge de départ à la retraite des enseignants, Jean-Luc Mélenchon salue cette décision et critique la politique française. L'ancien leader de La France insoumise omet néanmoins certaines subtilités.

Sur les réseaux sociaux, Jean-Luc Mélenchon a salué une décision prise au Mexique et en a profité pour critiquer la politique française en matière de retraite. "Le Mexique abaisse l'âge de départ à la retraite des enseignants", a-t-il écrit sur son compte X, en précisant que la nouvelle présidente Claudia Sheinbaum aurait signé un texte fixant l’âge de départ à 53 ans pour les femmes et 55 ans pour les hommes d’ici 2034. Et d'ajouter : "En France, le Medef et la macronie veulent retarder au-delà de 64 ans". Alors, qu’en est-il vraiment ?

La Présidente de gauche Claudia Sheinbaum a signé pour abaisser l'âge de 58 à 53 ans pour les femmes et de 60 à 55 ans pour les hommes, d'ici à 2034. Et en France le Medef et la macronie veulent retarder au-delà… — Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) June 24, 2025

Le Mexique abaisse-t-il l’âge de départ à la retraite des enseignants ?

Oui. La présidente Claudia Sheinbaum, élue en juin 2024 et officiellement entrée en fonctions en juin 2025, a bien signé un décret prévoyant une réduction progressive de l’âge de départ à la retraite pour les enseignants relevant du régime public (rattachés à l’ISSSTE, le régime de sécurité sociale des fonctionnaires). Selon ce décret, l’âge de départ à la retraite va baisser, pour les femmes, de 58 à 53 ans d’ici à 2034 et, pour les hommes, de 60 à 55 ans sur la même période.

Tous les enseignants sont-ils concernés ?

Non. Seuls les enseignants du régime dit "décimo transitorio" ISSSTE - c'est-à-dire les fonctionnaires en poste avant 2007 sous l’ancien système de retraite - seront concernés, environ 25–30 % des enseignants, soit entre 900.000 et 1 million de personnes.

>> À SAVOIR - En 2007, la loi ISSSTE a remplacé le régime de retraite par répartition par un système de capitalisation où les agents publics cotisent pour eux-mêmes sur des comptes individuels.

La réforme sera appliquée de façon progressive de 2028 à 2034. Pour en bénéficier, les femmes devront avoir au moins 28 ans de cotisation contre au moins 30 ans pour les hommes. Les autres, les 70-75% restants (les enseignants affiliés au système de retraite dit Afores) devront rester dans les règles de ces caisses individuelles et pourront partir à la retraite vers 65 ans. Une "situation d'inégalité" selon le média El Economista.