"Des chefs de guerre sans stratégie" : dans son discours du 1er mai, Marine Le Pen tacle le gouvernement

Malgré le confinement, la dirigeante du Rassemblement national n'a pas renoncé à la tradition. Vendredi, pour le 1er mai de son parti, Marine Le Pen s'est rendue, masquée, devant la statue de Jeanne d'Arc, place des Pyramides à Paris. Accompagnée de Jordan Bardella, elle y a déposé une gerbe de fleurs. Puis, en fin de matinée, l'ancienne candidate à la présidentielle a tenu un discours d'une vingtaine de minutes, sur Facebook.

Dans ce discours, Marine Le Pen a pointé les contradictions du gouvernement, notamment sur les masques. "Des chefs de guerre sans stratégie", a-t-elle notamment accusé. "La réalité, c'est que nos dirigeants ont défini leur plan de bataille et de communication non en fonction de l'efficacité et du devoir de protection vis à vis des Français, mais plus piteusement et de manière inavouable en fonction des carences et des pénuries publiques dont ils étaient les responsables", a fustigé la patronne du RN.

"Cette crise nous alerte sur l'état de notre pays"

Citant à de nombreuses reprise le général De Gaulle, Marine Le Pen a dit refuser l’idée d’un gouvernement d'union national, et s'est posée en recours pour l'après. "Parce que cette crise nous alerte sur l'état de notre pays, sur les défauts qui nous ont conduit à cette situation difficile, elle appelle le pays à la grande alternance, c'est à dire à un authentique changement pour retrouver, avec la résilience nationale, les voies de la sécurité et de la grandeur".

À la fin de son discours, Marine Le Pen a appelé les Français à respecter "scrupuleusement" les consignes contre l'épidémie. Mais des internautes ont critiqué sa sortie parisienne, en plein confinement.