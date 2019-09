Dernière interview de Jacques Chirac à Europe 1 : "On a bu du gin tonic et de la bière noire", se souvient Jean-Pierre Elkabbach

Il a été le dernier journaliste d’Europe 1 à interviewer Jacques Chirac. En 2009, à l’occasion de la sortie du premier tome des mémoires de l’ancien président décédé ce jeudi, Jean-Pierre Elkabbach se rend à son domicile. Il raconte les dessous de cette journée au micro d'Europe 1, vendredi.

"Il y a des secrets que l'on garde"

Ce jour de 2009, après avoir posé des questions sur l'enfance, les relations avec François Mitterrand, Nicolas Sarkozy, Valéry Giscard d'Estaing, ou encore la carrière militaire avortée de l'ancien président, l'ambiance semble se détendre entre les deux hommes : "On a bu du gin tonic et de la bière noire après l’interview. La bière était très bonne, c'était un cadeau d'Angela Merkel", dévoile-t-il. Mais de ce qui s'est dit ce jour-là entre les deux hommes une fois le micro éteint, en "off", Jean-Pierre Elkkabach n'en dira rien : "Ça ne vous regarde pas", répond-t-il à Sonia Mabrouk, "il y a des secrets que l'on garde, que l'on ne raconte pas".