Jacques Chirac est mort à l'âge de 86 ans

L'ancien président de la République Jacques Chirac est mort jeudi matin à l'âge de 86 ans, a annoncé son gendre Frédéric Salat-Baroux, époux de Claude Chirac, à l'AFP. "Le président Jacques Chirac s'est éteint ce matin (jeudi matin) au milieu des siens. Paisiblement", a-t-il déclaré.

De son entrée en politique au côté de Georges Pompidou à la fin des années 1960, à son départ de l’Élysée, en 2007, il aura été pendant près de 40 ans l’une des figures incontournables de la vie politique française, avec son lot d’alliances, de revirements, de débats vigoureux, mais aussi d’affaires.

Tous les postes à responsabilité occupés

Tour à tour député, président de conseil général de Corrèze, plusieurs fois ministre, maire de Paris - parfois tout cela en même temps - mais aussi deux fois Premier ministre et enfin président de la République, Jacques Chirac a occupé presque tous les postes à responsabilité possible entre 1967 et 2007, date à laquelle il quitté le palais présidentiel et la vie publique.

Depuis son départ de l’Élysée, les soucis de santé de cette force de la nature se sont multipliés. Il a rendu son dernier souffle à l’âge de 86 ans, jeudi matin.