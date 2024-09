Depuis l'annonce de sa candidature à la présidentielle, Édouard Philippe s'attire les foudres de la macronie

Les Français attendaient l'annonce du nouveau Premier ministre, ils ont eu l'annonce d'une candidature à la présidentielle. Édouard Philippe a officialisé sa candidature à la prochaine élection présidentielle de 2027. Une annonce jugée inappropriée par un poids lourd de l'ancienne majorité présidentielle qui se justifie.

"Parler de destin personnel ne me paraît pas vraiment approprié ou bien placé"

"On se bat pour sortir de la crise actuelle et lui, il joue sa carte personnelle pour 2027. C'est égoïste", persifle-t-il. Une vision partagée par le président des sénateurs centristes, François Patriat : "Je peux dire que j'ai été à la fois surpris et un peu choqué. Parce qu'au moment où il faut penser à l'intérêt collectif, à l'intérêt général ou l'avenir politique de la France est en jeu, parler de destin personnel ne me paraît pas vraiment approprié ou bien placé".

Autre reproche fait par François Patriat à Édouard Philippe, sa volonté de pousser Emmanuel Macron vers la sortie. En effet, le maire du Havre se dit prêt en cas de présidentielle anticipée dans l'hypothèse d'une démission du chef de l'État. "C'est injuste. Édouard Philippe doit tout au président et aujourd'hui, il le trahit dès que le vent tourne. Il le paiera", conclut un député Renaissance.