Démission de Wauquiez : "Le prochain président de LR ne devra pas être candidat à la présidentielle en 2022"

Il était sur un siège éjectable depuis la claque des Républicains lors des européennes. Laurent Wauquiez a annoncé dimanche soir sa démission de la présidence de son parti au JT de TF1. "Il faut que la droite se reconstruise" et "je ne veux pas être un obstacle, à aucun prix", a-t-il expliqué. Cette décision l'honore a réagi dans la foulée Bruno Retailleau, président du groupe LR au Sénat. Autre réaction, celle de Daniel Fasquelle député du Pas-de-Calais, lundi matin sur Europe 1.

"C’est une décision courageuse, responsable et que je salue. Je veux aussi le remercier pour le travail qu’il a accompli au sein des Républicains, un vrai travail de fond qui portera un jour ses fruits. Le prochain président, et je l’avais déjà proposé, ne devra pas être candidat à la présidentielle en 2022. Et il devra faire en sorte d’avoir une droite plus ouverte sur la société et ses attentes".