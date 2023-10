Délinquance : Emmanuel Macron va annoncer la création de 200 nouvelles brigades de gendarmerie

Emmanuel Macron va-t-il enfin en finir avec la délinquance et lutter contre le sentiment d'insécurité ? Le président de la République, en déplacement ce lundi à Tonneins dans le Lot-et-Garonne, dévoilera pour l'occasion les détails d’une promesse issue du Beauvau de la sécurité et censée apporter une réponse à l’insécurité : l’installation de 200 nouvelles brigades de gendarmerie sur le territoire français.

Plus de 2.000 gendarmes supplémentaires

L’Élysée parle ainsi d’un "mouvement historique de réouverture". Dans les faits, entre une et quatre brigades vont être créées dans tous les départements de France, y compris en Outre-mer. Au total, la création de ces 200 nouvelles brigades représente le déploiement de près de 2.144 gendarmes supplémentaires. Ces créations de postes seront budgétées jusqu’en 2027.

Mais tous ne seront pas affectés durablement à un bâtiment, dans un territoire. L’entourage du chef de l'État évoque une répartition "équilibrée" entre des brigades fixes et des brigades mobiles dans l'Hexagone.

La violence qui gagne du terrain

Pour le président, cette annonce tombe à point nommé, lui qui a érigé l’ordre et le retour à l’autorité comme la priorité des mois à venir. Elle lui permet aussi de répondre aux critiques des oppositions sur son bilan en matière de sécurité, alors que les émeutes de cet été sont encore dans les mémoires, et au moment où les chiffres montrent une augmentation importante des meurtres et règlements de comptes entre délinquants depuis le début de l'année.

Une violence qui concernait autrefois surtout les métropoles, et qui gagne du terrain également aujourd’hui dans les villes moyennes, et les zones dites rurales.