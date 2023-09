INFO EUROPE 1 - Les meurtres et tentatives entre délinquants ont augmenté de 76% au premier semestre

C’est l’illustration de la violence qui sévit sur les points de deal à Marseille, à Nice ou à Nîmes : les meurtres et tentatives entre délinquants explosent sur le premier semestre. Selon les informations d'Europe 1, ce type de faits a augmenté de près de 80% par rapport à l’année dernière. Dans le détail, sur les six premiers mois de l’année, 187 meurtres et tentatives de meurtres entre délinquants ont été recensés par les enquêteurs spécialisés, contre 106 sur la même période en 2022, soit une augmentation de 76%.

Les policiers de l’OCLCO, l’Office central de lutte contre le crime organisé, comptabilisent 277 victimes, dont 51 ont trouvé la mort.

Des faits "motivés en majorité par la maîtrise des points de deal"

Ces faits augmentent "dans des proportions très importantes", appuie une source policière, et ce sur tout le territoire : dans l’agglomération marseillaise, mais aussi dans le Sud-Est et l’Ouest de la France. "Dans la très grande majorité des cas, ils sont motivés par la maîtrise des points de deal", poursuit cette source auprès d'Europe 1.

À l’inverse, les règlements de compte entre malfaiteurs liés à la criminalité organisée restent stables. Il y en a eu 38 au premier semestre, ce n'est que trois de plus que l'année précédente.

Les petites mains davantage victimes

Ce double constat vient confirmer une tendance que les policiers entrevoient depuis plusieurs mois maintenant. Ce sont bel et bien les petites mains du trafic de stupéfiant, les guetteurs et les petits dealers, qui versent leur sang sur le bitume, quand les trafiquants fichés au grand banditisme dirigent leur réseau plus à l’écart, en sécurité et parfois même depuis l’étranger.