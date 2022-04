Défaite de Marine Le Pen au second tour : quel avenir pour le RN ?

"En dépit de deux semaines de méthodes déloyales, brutales et violentes, similaires à celles que subissent au quotidien les Français, les idées que nous représentons arrivent à des sommets. Le résultat de ce soir représente en lui même une éclatante victoire", a clamé Marine Le Pen dimanche soir, juste après l'annonce de la victoire d'Emmanuel Macron au second tour de la présidentielle. Que compte-t-elle faire maintenant ? Va-t-elle reprendre la direction de son parti, le Rassemblement national ?

Un score historique pour le FN

Marine Le Pen a en fait d'ores et déjà lancé la bataille des législatives. C'est une façon pour elle de montrer qu'elle restera bien en place et d'évacuer l'idée qu'avec une troisième défaite, son avenir et celui du RN seraient compromis. En interne, la légitimité de Marine Le Pen est intacte. Elle a fait plus de 41% des voix. C'est un score historique pour le FN. Elle n'a pas fait d'erreur dans cette campagne. Ses troupes se disent même fiers de la stratégie de proximité et de l'angle du pouvoir d'achat.

Trouver la meilleure stratégie pour les législatives

Son débat avec Emmanuel Macron s'est relativement bien passé par rapport au dernier. Depuis dimanche soir, certains des proches de Marine Le Pen, comme Sébastien Chenu, veulent la pousser à reprendre les mains du RN, aujourd'hui présidé par Jordan Bardella. Marine Le Pen devrait se représenter aux législatives dans son fief d'Hénin-Beaumont. Les instances du parti se réunissent ce lundi 25 avril au bureau exécutif du bureau national. Objectif : analyser les résultats et trouver la meilleure stratégie pour avoir un maximum de députés les 12 et 19 juin prochains.