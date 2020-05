Déconfinement : pas d'ouverture des collèges dans les départements classés "rouge"

Edouard Philippe a confirmé jeudi que les collèges ne pourraient pas rouvrir dans les départements classés en "rouge", là où le coronavirus "circule encore activement et où l'hôpital est encore en forte tension". Dans ces départements, "le déconfinement est possible" à partir du 11 mai mais "avec certaines restrictions : pas d'ouverture des collèges, ni des parcs et jardins", a ajouté le Premier ministre. Un retour en classe pour les élèves de 6e et 5e est envisagé à compter du 18 mai dans les départements classés "vert".

"Un million d'écoliers accueillis par 130.000 professeurs" dès la semaine prochaine

En ce qui concerne les écoles, le ministre de l'Education nationale Jean-Michel Blanquer a annoncé qu'entre "80% et 85%" des 50.500 écoles de France seront ouvertes "dès le 12 mai". "Un million d'écoliers seront accueillis par environ 130.000 professeurs" dès la semaine prochaine après le déconfinement, a précisé le ministre.

Les enfants à partir de 11 ans devront obligatoirement porter un masque dans les transports en commun, qu'ils sont susceptibles d'utiliser pour se rendre à l'école. Les contrevenants seront passibles d'une amende de 135 euros, a indiqué la ministre Elisabeth Borne.