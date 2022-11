Décarbonation : Emmanuel Macron prêt à doubler l'aide à l'industrie à dix milliards d'euros

Le président Emmanuel Macron a proposé mardi aux industriels les plus émetteurs de CO2 de doubler à dix milliards d'euros l'aide publique pour leur décarbonation s'ils doublent en échange leur effort en la matière. "Si des projets et des sites sont identifiés d'ici à 18 mois, si vous doublez vos efforts (..) nous doublerons les moyens consacrés à cet enjeu et passerons l'enveloppe de cinq à dix milliards d'euros d'accompagnement", a déclaré le chef de l'Etat devant les industriels, réunis à l'Elysée.

>> Plus d'informations à suivre...