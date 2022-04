Débat d'entre-deux tours : quel rôle auront les conseillers de Le Pen et Macron en régie ?

Emmanuel Macron et Marine Le Pen s’affrontent ce mercredi lors du traditionnel débat d’entre-deux tours des finalistes de la présidentielle, depuis le studio 5 du Lendit, à La Plaine-Saint-Denis, quatre jours avant le second tour, dimanche 24 avril. Quel sujet ouvrira ce rendez-vous ? Les deux candidats auront-ils des oreillettes ? Seront-ils conseillés en direct ? Europe 1 fait le point sur l'organisation millimétrée de ce face-à-face.

Marine Le Pen ouvrira le bal

Le tirage au sort a eu lieu. Ce sera Marine Le Pen qui prendra la parole en premier ce soir, sur le thème du pouvoir d’achat. C’était un des points très forts de négociation entre les deux camps, qui peut avantager la candidate RN. L’audience est plus forte au début, et le pouvoir d’achat est la thématique phare de la campagne de Marine Le Pen. Ensuite seront évoqués : les retraites, la place de la France dans le monde, l'immigration, la sécurité, l'environnement et la jeunesse.

Les candidats seront face à face à une distance de 2m50, les journalistes Léa Salamé et Gilles Bouleau en retrait, sur une table située à quatre mètres d’eux. La température du studio sera de 19 degrés.

Techniquement également, tout est strictement règlementé : le cadrage, mais aussi les plans que pourra utiliser le réalisateur. Il y a eu de grosses discussions sur les plans de coupe, ces plans cadrés sur le candidat qui n’a pas la parole quand l’autre intervient. Les équipes de Marine Le Pen estiment que ces plans l’ont desservi en 2017. Les règles d’utilisation de ce cadre ont donc été modifiées.

Des réalisateurs pour veiller au respect du règlement technique

Les deux candidats ont aussi des réalisateurs conseils, qui seront en régie aux côtés du réalisateur de l’émission. Ils seront là pour bien veiller au respect du règlement technique négocié. Du côté de Marine Le Pen, il y aura Philippe Ballard, ancien journaliste, qui connaît bien le sujet. Et pour Emmanuel Macron, ce sera le réalisateur Jérôme Revon, qui a réalisé les meetings d’Emmanuel Macron à La Défense Arena et à Marseille.

Ensuite, les principaux conseillers des candidats seront présents. Pour Marine Le Pen : le porte-parole de sa campagne Laurent Jacobelli, son attachée de presse Caroline Parmentier, ses proches Marie-Caroline Le Pen, Philippe Olivier, ou encore Renaud Labaye son directeur de cabinet…

Côté Emmanuel Macron, il y aura entre autres les communicants Quitterie Lemasson et Clément Léonarduzzi. Mais leur rôle est vraiment limité. Il n’y a bien sûr pas d’interaction avec les candidats pendant le débat. Les deux finalistes ne portent bien sûr pas d’oreillette.