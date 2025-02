Invité de Cyril Hanouna à quelques jours de son procès pour avoir refusé de marier un Algérien sous OQTF, Robert Ménard s'est une nouvelle fois justifié. Il raconte notamment comment il a été persuadé que les deux mariés ne vivaient pas une idylle et que l'union était avant tout une démarche militante. Réécoutez l'extrait. Vous pouvez réagir au 01.80.20.39.21.



Il estime qu'il n'a pas vu en face de lui une femme amoureuse. Le 18 février prochain, Robert Ménard a rendez-vous au tribunal. En cause, son refus en 2023 de marier un Algérien sous OQTF de 23 ans, pour lequel il encourt jusqu'à cinq ans de prison et une amende de 75.000 euros.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

"Un certain nombre de mairies de gauche n'auraient pas hésité à les marier"

Invité dans On marche sur la tête quelques jours avant son jugement, le maire de Béziers a confié qu'il vivrait une éventuelle condamnation comme "une folie" et a une nouvelle fois justifié son choix. "J'ai reçu la plaignante dans mon bureau avant l'heure où je devais les marier et je pensais que j'allais être troublé. Si elle m'avait dit 'C'est mal, c'est une histoire d'amour, vous ne vous rendez pas compte de ce que vous faites, ça brise mon cœur'... Honnêtement, j'aurais été un peu embêté parce que, sauf à être un salaud, ça te touche que quelqu'un te dit ça", livre Robert Ménard.



Mais le rendez-vous a pris une tournure inattendue. "Je n'ai pas eu un mot là-dessus. C'est pour ça que ça m'a encore conforté dans ce que je pense sur cette affaire. J'ai eu en face de moi une militante qui m'expliquait article par article ce que j'avais le droit de faire ou non. C'est une démarche de militant, ce n'est pas une histoire d'amour."

Sans oublier "qu'un certain nombre de mairies de gauche n'auraient pas hésité à les marier", fait valoir Robert Ménard. "Il y a une volonté affichée de faire de son histoire de mariage une espèce de combat."