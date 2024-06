Cyril Hanouna - «Qu'ils commencent par gagner leur match» : Robert Ménard réagit aux prises de position politique des Bleus

Les sportifs doivent-ils s'exprimer sur des sujets politiques ? Le débat fait rage depuis ce week-end et les prises de position de plusieurs joueurs de l'équipe de France au sujet des élections législatives des 30 juin et 7 juillet prochain. L'attaquant des Bleus Marcus Thuram a ainsi exhorté les électeurs à "se battre pour que le RN ne passe pas", tandis que la star de l'équipe, Kylian Mbappé, a appelé à se mobiliser contre les "extrêmes".

Des prises de parole qui agacent Robert Ménard, le maire divers droite de Béziers, invité sur Europe 1 pour la première de l'émission On marche sur la tête, présentée par Cyril Hanouna. "Qu'ils commencent par gagner leur match ce soir face à l'Autriche et on en reparlera", a déclaré l'édile. Et de reprendre à la forme interrogative : "Vous n'en avez pas marre vous des gens qui vivent dans un monde qui n'est pas celui des petites gens que je rencontre dans ma ville et qui en ont marre qu'on leur fasse la morale ?"