Au micro de Cyril Hanouna, Géraldine Maillet a réagi à la polémique autour de la surtaxe des entreprises et la sortie de Bernard Arnault. Pour la chroniqueuse, derrière les critiques, on perçoit une "petite musique" en France, contre les riches. Réécoutez l'extrait. Vous pouvez réagir au 01.80.20.39.21.





C'est un projet qui fait grincer des dents. Le gouvernement a fait savoir qu'il a pour projet de passer la taxe de 25 à 40% au-delà de 3 milliards d'euros de bénéfices pour les entreprises. Une idée qui a fait bondir Bernard Arnault et déclenché une polémique. Du président du Medef Patrick Martin, à la classe politique, en passant par les auditeurs d'On marche sur la tête, les réactions sont nombreuses, et Géraldine Maillet n'y échappe pas.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

"On n'aime pas les riches"

"Le problème, c'est que ce qu'on produit en France est fait pour être exporté. Et si jamais on l'exporte avec des coûts et des impôts qui sont beaucoup plus importants, on ne sera plus compétitif. Et moi, je n'ai pas envie que tout d'un coup, Monsieur Arnault ne soit plus dans le top dix des hommes les plus riches du monde. C'est un des fleurons de notre industrie."

Et pour la chroniqueuse, cela va plus loin que la simple économie : "J'ai l'impression qu'encore une fois, on n'aime pas les riches. 'Ce sont ces salauds de riches'. Il y a une petite musique comme ça en France quand même qui dit que quand tu es riche, tu es forcément malhonnête et forcément, tu piétines les pauvres. C'est juste insupportable."