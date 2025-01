Cyril Hanouna – Surtaxe des grandes entreprises : «C'est un cataclysme», lâche une auditrice

Anna, une auditrice de Cyril Hanouna a réagi au coup de gueule de Bernard Arnault face au projet du gouvernement de mettre en place une surtaxe pour les entreprises au-delà de trois milliards de bénéfices. Réécoutez l'extrait. Vous pouvez réagir au 01.80.20.39.21.

Une idée qui ne lui plaît pas du tout. Mardi, de retour des États-Unis, Bernard Arnault a poussé un coup de gueule. Il dénonce l'augmentation du niveau de taxation française des grandes entreprises. Le gouvernement prévoit en effet de passer la taxe de 25 à 40% au-delà de 3 milliards de bénéfices. Une sortie qui a fait réagir la classe politique, le président du Medef Patrick Martin, mais également les auditeurs d'On marche sur la tête.

"Je n'ai pas compris cette mesure", lance-t-elle. "C'est un cataclysme, on voit l'iceberg et c'est monsieur Bayrou aux commandes du bateau ! On va droit dessus."