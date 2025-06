Cyril Hanouna – Présidentielle 2027 : «C'est évident, il faudra compter sur Bruno Retailleau», affirme Sabrina Agresti-Roubache

Pour l'ancienne ​​​​​​​secrétaire d’Etat chargée de la Ville et de la Citoyenneté, Sabrina Agresti Roubache, il apparaît évident que Bruno Retailleau fait partie des personnalités avec lesquelles il va falloir compter en 2027, lors de la présidentielle. Réécoutez l'extrait. Vous pouvez réagir au 01.80.20.39.21.



Une large victoire, et une popularité qui grimpe. Auréolé après sa victoire qui l'a mené à la tête des LR face à Laurent Wauquiez, Bruno Retailleau voit arriver une nouvelle bonne nouvelle : selon le baromètre Le Point-Cluster17, le ministre de l'Intérieur est la personnalité politique la plus populaire chez les Français, avec 39% d'opinion favorable.

De là à devoir inscrire le nom de Bruno Retailleau sur la liste des personnalités politiques avec lesquelles il va falloir compter pour l'élection présidentielle de 2027 ? "C'est évident", répond dans On marche sur la tête Sabrina Agresti Roubache. Et l'ex-secrétaire d’Etat chargée de la Ville et de la Citoyenneté de rappeler toutefois que la vie politique réserve "des surprises", en évoquant notamment la première élection d'Emmanuel Macron en 2017".

Ce qui ne l'empêche pas d'affirmer par la suite : "Celui qui viendra à votre micro ou n'importe quel micro expliquer que Bruno Retailleau ne comptera pas, ce n'est pas vrai."