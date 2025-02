Ce mercredi dans l'émission "On marche sur la tête" animée par Cyril Hanouna, Gauthier Le Bret a affirmé que la guerre était déclarée entre Bruno Retailleau et Laurent Wauquiez pour la présidence des Républicains. Le Ministre de l'Intérieur a annoncé ce mercredi matin sa candidature tandis que Laurent Wauquiez devrait le faire ce jeudi.

"2027 a commencé" et "la guerre est déclarée" entre Laurent Wauquiez, président des Républicains, et Bruno Retailleau, Ministre de l'Intérieur en vue de la présidentielle 2027. C'est en tout cas ce qu'a déclaré Gauthier Le Bret ce mercredi dans On marche sur la tête.

Un accord passé non respecté ?

Le locataire de Beauvau a annoncé ce mercredi matin sa candidature à la présidence des Républicains. Une information qui a déçu l'entourage de Laurent Wauquiez qui assure qu'il y avait un accord entre les deux hommes. "Bruno Retailleau au gouvernement pour redorer l'image des Républicains et Laurent Wauquiez s'occupait du parti", explique Gauthier Le Bret qui poursuit : "Bruno Retailleau lui a répondu : 'cher Laurent, nous n'avons jamais conclu cet accord. Preuve en est, tu as essayé toi-même de rentrer au gouvernement par deux fois'".

Laurent Wauquiez, pas encore officiellement candidat, devrait annoncer sa candidature ce jeudi.