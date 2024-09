Cyril Hanouna - Nouveau Premier ministre : «David Lisnard pourra rassembler les LR et les macronistes», selon Gauthier Le Bret

La France attend la nomination d'un nouveau Premier ministre. Emmanuel Macron a repris les consultations ce mardi. Les noms de Xavier Bertrand et de Bernard Cazeneuve reviennent ces derniers jours pour occuper le poste à Matignon. Dans On marche sur la tête, animée par Cyril Hanouna, Gauthier Le Bret révèle le nom d'une personnalité politique qui cocherait selon lui toutes les cases : "C'est impossible pour Xavier Bertrand, car il se ferait censurer dans les deux jours. Il faut un profil de droite qui pourra rassembler Les Républicains et les macronistes sans se faire censurer par le RN : David Lisnard, le maire de Cannes, a le bon profil".

Le maire de Cannes a été reçu par le chef de l'État au cours du mois d'août, "il est un proche d'Éric Ciotti, qui n'aurait pas de censurer automatique du Rassemblement national".