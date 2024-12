Cyril Hanouna – Pourquoi Bruno Retailleau ne sera pas Premier ministre selon Gauthier Le Bret

Au micro de Cyril Hanouna, le chroniqueur politique Gauthier Le Bret explique pourquoi, selon lui, l'actuel ministre démissionnaire de l'Intérieur, Bruno Retailleau, ne sera pas le remplaçant de Michel Barnier à Matignon. Réécoutez l'extrait. Vous pouvez réagir au 01.80.20.39.21.



C'est une question qui est sur toutes les lèvres : qui va remplacer Michel Barnier ? Si les noms de nombreuses personnes circulent pour prendre la suite à Matignon, un peut d'ores et déjà être raturé. Et c'est celui de l'actuel ministre démissionnaire de l'Intérieur, Bruno Retailleau, avance Gauthier Le Bret, dans On marche sur la tête.

Le chroniqueur développe : "Déjà, ce n'est pas dans l'intérêt de Marine Le Pen de voir Bruno Retailleau à Matignon. Et ensuite, s'il fait ça, Emmanuel Macron perd les macronistes. S'il nomme Bruno Retailleau à Matignon, ça va évidemment créer des frictions avec Gabriel Attal. Les macronistes vont le juger trop à droite."