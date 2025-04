Cyril Hanouna – Explosion, mort et Pif Gadget... Fabien Lecœuvre dévoile les «4 traumatismes» d'enfance de Marine Le Pen

Dans "On marche sur la tête", le chroniqueur Fabien Lecœuvre, spécialiste people, a dévoilé les "quatre traumatismes" d'enfance de Marine Le Pen. De quoi permettre de mieux connaître la femme derrière la chef de file des députés RN. Réécoutez l'extrait. Vous pouvez réagir au 01.80.20.39.21.



On connaît le leader politique, mais beaucoup moins la femme derrière. Et c'est pour lever le voile sur une partie de la personnalité de Marine Le Pen que Fabien Lecœuvre s'est penché sur les traumatismes de Marine Le Pen. Lors de sa chronique dans On marche sur la tête, le spécialiste people affirme que la chef de file des députés RN a subi "quatre traumatismes" dans son enfance et son adolescence.