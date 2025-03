Cyril Hanouna – Marine Le Pen empêchée de se présenter en 2027 ? Olivier Dartigolles évoque une "crise démocratique XXL"

Pour Olivier Dartigolles, empêcher Marine Le Pen de se présenter en 2027, avec la condamnation qu'elle vient de subir, fait basculer le pays "dans quelque chose de très dangereux". Une pente qui pourrait bien mener, selon lui, à "une crise démocratique XXL". Réécoutez l'extrait. Vous pouvez réagir au 01.80.20.39.21.



Sa participation à l'élection présidentielle 2027 est comprise. Avec le caractère immédiat de l'inéligibilité qui vient de lui être infligée, Marine Le Pen voit sa course à l'Élysée s'assombrir nettement. Une décision qui fait couler beaucoup d'encre et qui suscite de très nombreuses réactions, notamment celle d'Olivier Dartigolles dans On marche sur la tête. "Cela nous fait basculer dans quelque chose de très dangereux, parce que les Français peuvent prendre en détestation notre système judiciaire et ils peuvent douter de la prochaine présidentielle, alors qu'on en a déjà été privé le coup d'avant." Et le chroniqueur de conclure en évoquant le risque de "crise démocratique XXL."