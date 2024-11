Cyril Hanouna - «Les députés RN font leur boulot. Qui hurle à l'Assemblée ? Les députés LFI», affirme un auditeur

Pour une majorité de Français, le Rassemblement national n'est pas un danger pour la démocratie. C'est le résultat d'un sondage pour le journal Le Monde qui n'étonne pas Sylvain, un auditeur de On marche sur tête, animée par Cyril Hanouna. Pour lui, ce résultat peut s'expliquer par l'attitude des députés RN à l'Assemblée nationale par rapport à l'attitude des députés LFI : "Que font les députés du Rassemblement national ? Ils font leur boulot de député, on ne les entend pas. Qui hurle ? Qui insulte à l'Assemblée nationale ? Ce sont les députés LFI. Ce n'est pas du tout étonnant que les Français aient beaucoup plus peur de ce parti que du RN".

Ce sondage indique également les sympathisants (59%) mais aussi les Français en général (29%) préfèrent plus Jordan Bardella à Marine Le Pen. Une situation qui trouve une explication dans le nom de l'ancienne candidate à l'élection présidentielle : "Je pense que le nom Le Pen fait peur et je ne pense pas que les Français en général veulent voir une Le Pen à l'Élysée", estime notre auditeur.