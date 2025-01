Cyril Hanouna - «Le terme de submersion est exact pour Mayotte, mais pas pour la métropole», analyse Olivier Dartigolles

Aujourd'hui dans "On marche sur la tête", Cyril Hanouna et ses chroniqueurs ont débattu du terme de "submersion migratoire" utilisé par François Bayrou pour parler de la situation migratoire en France. Pour Olivier Dartigolles, ce terme n'est pas valable pour tout le territoire français.

Lors d'un débat animé dans le studio, Olivier Dartigolles a tenu à revenir sur le terme de "submersion" employé par le Premier ministre François Bayrou, pour qualifier la situation migratoire à Mayotte et dans certains départements français.

Une "insécurité culturelle"

"Le terme de submersion est exact pour Mayotte, mais je le conteste pour la métropole", a expliqué le chroniqueur. "Dans certains quartiers et dans des villes, c'est la réalité. Mais c'est ce qu'on appelle une insécurité culturelle. Les gens se disent 'ça ne va plus, on ne s'y reconnaît pas.'"

"Je peux dire ça tout en refusant le terme de submersion qui pour moi est un terme qui ne permet pas un débat apaisé. Cela provoque une inflammation immédiate du débat par les acteurs politiques !"