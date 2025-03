Dans l'émission "On marche sur la tête", animée par Cyril Hanouna, une auditrice a affirmé que la France devait "recadrer les choses" en interdisant le port du voile dans le sport, justifiant son propos par le fait que la pratique sportive soit universelle, "sans religion [...] ni couleur politique".

La question du port du voile dans le sport continue d'alimenter les débats. Une auditrice de l'émission On marche sur la tête a déclaré mercredi penser "qu'actuellement en France, on est allé trop loin, hors cadre" et qu'"on a besoin de recadrer les choses pour ravoir tous les mêmes bases et les mêmes valeurs".

"Remettre des bases saines"

Cette dernière évoque le sport comme "quelque chose d'universel", où "il n'y a pas de religion, de différence de classes sociales ou de couleur politique". Constatant que le sujet a pris de l'ampleur sur la place publique, cette auditrice compare la situation à celle de l'éducation d'un enfant.

"Si un enfant a des bases saines, après, il prendra ses bases-là et fera ce qu'il voudra dans sa vie plus tard. Et je trouve que dans le sport, il faut recadrer les choses et remettre des bases saines dès le départ. Si elles ne sont pas bonnes, la pyramide va s'écrouler, c'est sûr et certain", s'est-elle justifiée.