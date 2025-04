Cyril Hanouna – Journaliste de Frontières prise à partie : «Dès que vous êtes journaliste de droite, il y a une suspicion», analyse le fondateur du média

Erik Tegnér, le directeur de rédaction de Frontières, revient au micro de Cyril Hanouna sur les faits dont a été victime sa journaliste, Louise Morice. Cette dernière a été prise à partie par des députés alors qu'elle couvrait une manifestation. Sa qualité de journaliste a été remise en question. Réécoutez l'extrait. Vous pouvez réagir au 01.80.20.39.21.







"Vous êtes des fascistes [...] Ce n'est pas ça du journalisme." Voici, entre autre, ce qu'a dit le député Arthur Delaporte, à la journaliste de Frontières, Louise Morice, lorsqu'elle a été prise à partie par plusieurs députés en couvrant une manifestation dans les jardins de l'Assemblée nationale.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Des journalistes de @Frontieresmedia pris à partie par des députés d’extrême-gauche : Arthur Delaporte, Jean-Paul Lecoq, Carlos Martens Bilongo, ainsi que du fiché S Raphaël Arnault (Vidéo Le JDD) pic.twitter.com/ZM2oI0d06k — Fdesouche.com est une revue de presse (@F_Desouche) April 9, 2025

"Dès que vous êtes journaliste de droite, il y a une suspicion. Vous n'êtes pas journaliste, vous êtes un militant", analyse dans "On marche sur la tête", Erik Tegnér, le directeur de la rédaction de Frontières.

Une nuance qui est loin d'être un détail, rappelle celui qui est également le fondateur du média. "On a eu un rapport de la fondation Jean-Jaurès il y a deux semaines qui appelle à l'interdiction du média. Ce n'est quand même pas rien. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si demain, on sort des infos, si on n'est plus reconnu comme journaliste, effectivement, on va nous arrêter. Parce qu'on va avoir des perquisitions. On a le secret des sources qui nous protège, mais c'est ça qu'ils veulent flinguer."