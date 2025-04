Cyril Hanouna – «L'intimidation qui s'est portée sur vous est inacceptable» : Olivier Dartigolles au soutien de la journaliste de Frontières prise à partie

Olivier Dartigolles apporte publiquement son soutien à Louise Morice au micro de Cyril Hanouna ce jeudi. Cette journaliste de Frontières a été prise à partie par des députés alors qu'elle couvrait une manifestation dans les jardins de l'Assemblée nationale la veille. Réécoutez l'extrait. Vous pouvez réagir au 01.80.20.39.21.





Il lui apporte son soutien. Louise Morice, journaliste du média Frontières a été prise à partie mercredi alors qu'elle couvrait une manifestation dans les jardins de l'Assemblée nationale. Le lendemain, elle a témoigné dans On marche sur la tête. L'occasion pour Olivier Dartigolles, ex-porte-parole du PCF, de lui apporter son soutien.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

"L'intimidation qui s'est portée sur vous n'est pas acceptable"

"À partir du moment où vous êtes accrédité pour être à l'Assemblée comme journaliste, vous devez pouvoir faire votre travail en toute tranquillité, donc je vous apporte mon soutien. Je pense que l'intimidation qui s'est portée sur vous n'est pas acceptable, vous n'avez pas à l'accepter", a détaillé le chroniqueur.

Ce qui ne l'a pas empêché de "se questionner" sur les méthodes de la journaliste, qu'il compare à celles d'Elise Lucet, et qui tranchent avec le journalisme parlementaire qui est "quelque chose de très particulier". Et Louise Morin de répondre : "Les méthodes ne sont pas comparables à Elise Lucet [...] On n'est pas là à provoquer, nous n'avons à aucun moment été provocant."