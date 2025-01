Cyril Hanouna – Influenceur algérien renvoyé par Alger à Paris malgré une expulsion : «On est en train de se faire manger», lance un auditeur

Patrice, un auditeur, est revenu sur le refus d'Alger d'accueillir sur son territoire l'influenceur algérien, malgré l'expulsion de la France. À l'antenne, il a fait part de son dégoût. Réécoutez l'extrait. Vous pouvez réagir au 01.80.20.39.21.



C'est un refus qui fait beaucoup réagir. Comme le révélait Europe 1 jeudi soir, l'influenceur algérien Doualemn qui avait été expulsé du territoire français en fin d'après-midi, n'a pas été accepté par les autorités algériennes et a été renvoyé en France. Une décision qui a fait réagir les auditeurs d'On marche sur la tête, notamment Patrice de l'Isère. "Je suis écœuré", lâche-t-il.

"On leur donne un maximum d'argent et ils se fichent complètement de nous. On est des paillassons, des serpillères, on est en train de se faire manger. Et notre président il ne bouge pas, Macron il ne sert à rien."