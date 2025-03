Article Suggestions

Chroniqueur de l'émission "On marche sur la tête", Olivier Dartigolles a avancé mercredi qu'il n'était pas favorable à "frapper d'un bannissement d'activités sportives" des jeunes filles souhaitant porter le voile, dans le cas où il s'agirait d'une "démarche culturelle" et non de "prosélytisme".