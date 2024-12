Invité de Cyril Hanouna dans "On marche sur la tête", le maire PS de Saint-Ouen, Karim Bouamrane, décrit le profil de la personne idéale, selon lui, pour remplacer Michel Barnier à Matignon. Réécoutez l'extrait. Vous pouvez réagir au 01.80.20.39.21.





La question est au centre de l'actualité politique : qui pour remplacer Michel Barnier à Matignon ? Invité d'On marche sur la tête, le maire PS de Saint-Ouen, Karim Bouamrane, un temps "premier ministrable" cet été, a évoqué le profil de la personne qui serait, selon lui, le ou la candidate idéal pour ce poste. "C'est quelqu'un qui connaît parfaitement les arcanes parlementaires, la fonction publique, un budget qui est en capacité de parler avec Bruxelles, de représenter la France à l'étranger et qui apporte de l'apaisement et de la stabilité."

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Pense-t-il à lui-même lorsqu'il évoque ce profil ? "Je ne pourrais pas y aller, tout simplement parce que j'ai un calendrier politique : 2026, je suis candidat dans ma commune et 2027, je vais jouer un rôle au sein des présidentielles."