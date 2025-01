Cyril Hanouna – «François Bayrou peut éviter de se faire censurer grâce à Retailleau, Valls, Darmanin et Lecornu», avance un auditeur

Yann, un auditeur, estime que Bruno Retailleau, Manuel Valls, Gérald Darmanin et Sébastien Lecornu constituent la planche de salut de François Bayrou et vont lui permettre de ne pas se faire censurer. Comment ? Réécoutez l'extrait. Vous pouvez réagir au 01.80.20.39.21.





À en croire Yann, ils sont les 4 Fantastiques de François Bayrou. Dans On marche sur la tête, cet auditeur venu d'Occitanie a réagi à la composition du nouveau gouvernement, et quatre noms lui ont tapé dans l'œil : Bruno Retailleau à l'Intérieur, Gérald Darmanin à la Justice, Manuel Valls aux Outre-mer et Sébastien Lecornu aux Armées. Quatre hommes qui pourraient, à son sens, permettre à "François Bayrou d'éviter de se faire censurer" et de ne pas subir le même sort que Michel Barnier.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

À lire aussi Conseil des ministres : François Bayrou veut une équipe unie pour dépasser un certain nombre d'obstacles

"Il va les laisser faire, se mettre en arrière, et tirer les bénéfices. Il dira que toutes les décisions qu'ils prennent, c'est grâce à lui parce qu'il ne leur a pas mis de bâtons dans les roues. [...] Je pense qu'il va être suffisamment intelligent pour en tirer les bénéfices."