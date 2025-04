Cyril Hanouna - L'économiste Marc Touati dévoile les «trois investissements à privilégier» en 2025

Invité de l’émission “On marche sur la tête”, animé par Cyril Hanouna sur Europe 1, Marc Touati, économiste, a révélé les trois meilleurs investissements à réaliser selon lui. Il a également souligné les risques qui pèsent sur l'épargne des Français. Réécoutez l'extrait. Vous pouvez réagir au 01.80.20.39.21.

Selon Marc Touati, invité de l'émission "On marche sur la tête", trois investissements sont à privilégier pour les épargnants français : "Sur le long terme, les meilleurs placements, il y en a trois. Vous avez soit l'or, soit les actions - les marchés boursiers donnent des dividendes et cela permet justement de soutenir votre épargne - et l'immobilier, sur le long terme".

"L'immobilier, ça va encore baisser, notamment en France. Le mois dernier, les taux d'intérêt sont repartis à la hausse. Il y a certaines villes, par exemple Lyon ou Nantes, où les prix ont baissé de 20 à 25%", ajoute cet économiste.

"Être propriétaire de sa résidence principale, c'est une protection"

Marc Touati s'est penché en détail sur la situation du marché immobilier : "Un investissement immobilier, c'est sur du long terme. Et quand on est jeune, il faut penser justement à s'acheter son bien, sa résidence principale. C'est la meilleure protection que nous avons contre les affres de la vie. Il y a des enquêtes, de l'INSEE par exemple, qui montrent que malheureusement, quand les personnes arrivent à la retraite, souvent leur revenu diminue très fortement. Et s'ils ne sont pas propriétaires de leur logement, ils peuvent très vite tomber dans la pauvreté. Donc être propriétaire de sa résidence principale, c'est une protection".

"Les assurances vie, c'est bien aussi, mais ça dépend ce qu'on met dedans. On peut y mettre soit des produits à taux garanti, soit des actions. C'est variable, bien entendu. Le problème de l'assurance vie, c'est la fiscalité", a conclu Marc Touati.