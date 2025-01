Conseil des ministres : François Bayrou veut une équipe unie pour dépasser un certain nombre d'obstacles

Ce vendredi était un jour de rentrée pour le gouvernement de François Bayrou. Après un petit déjeuner place Beauvau offert par Bruno Retailleau, direction l'Élysée pour la nouvelle équipe. Pour ce premier Conseil des ministres, François Bayrou en a profité pour faire passer ces messages, il veut une équipe unie et courageuse.

Le gouvernement Bayrou est arrivé à pied au Palais de l'Élysée depuis la place Beauvau : Bruno Retailleau notamment, tout sourire aux côtés de François Bayrou, Rachida Dati fermant la marche. Le nouveau gouvernement, désormais au travail, cherchera à endiguer l'instabilité.

"Chaque groupe politique devra prendre une responsabilité pour que ce gouvernement puisse avancer"

Si nous sommes tous unis, nous pourrons dépasser un certain nombre d'obstacles, leur a dit François Bayrou en ouverture du Conseil des ministres. Des propos confirmés quelques minutes plus tard par la nouvelle porte-parole du gouvernement, Sophie Primas, qui a affiché sa volonté de trouver des compromis avec les différents groupes de l'Assemblée.

"Moi, je ne veux pas être condamné avant d'avoir essayé. Je vous ai dit tout à l'heure que l'on allait essayer de sortir des lignes rouges, des postures. C'est exactement ce que nous demandons à l'ensemble des groupes politiques. Ça fait un an que nous repoussons des réformes d'ailleurs, pour lesquelles il y a une sorte de concorde. Et donc, chaque groupe politique devra, au-delà de ses postures, au-delà de ses déclarations et de ses tweets, prendre une responsabilité pour que ce gouvernement puisse avancer".

Alors, cet état d'esprit est aussi celui d'Emmanuel Macron qui a appelé les ministres à l'audace et à l'unité. Ce vendredi matin, le Conseil des ministres s'est achevé par un Conseil de défense consacré à la situation à Mayotte.