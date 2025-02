Invitée de Cyril Hanouna après l'annonce de Laurent Wauquiez qui s'est mis en lice pour briguer la tête des LR, Laurence Sailliet rappelle que ce suffrage n'est pas celui pour désigner le candidat à la présidentielle. Réécoutez l'extrait. Vous pouvez réagir au 01.80.20.39.21.





L'annonce était attendue. Après Bruno Retailleau, Laurent Wauquiez s'est, lui aussi, mis en lice pour pouvoir prendre la tête des Républicains. Cette nouvelle guerre des chefs à droite devrait d'ailleurs prendre fin le 17 mai, date à laquelle le parti envisage de désigner son président.

Et si derrière ce choix pour la présidence du parti, il est tentant de voir une campagne pour une candidature à l'Élysée en 2027, Laurence Sailliet se montre prudente. Invitée d'On marche sur la tête, cette ex-porte-parole de Laurent Wauquiez rappelle que le calendrier est chargé d'ici à la présidentielle. Il peut certes y avoir "cette élection [à la tête du parti] en première étape", mais "c'est encore long" avant 2027, avec les municipales et potentiellement des législatives. "C'est pour ça qu'il faut faire très attention. Rien n'empêche après de consulter les militants pour le choix du candidat à la présidentielle."

Et cette proche de Laurent Wauquiez d'ajouter : "Je pense que c'est un peu tôt pour le choix du candidat à la présidentielle. Regardez les dernières présidentielles, Macron est sorti du bois un an avant. Et ceux qui sont hauts très tôt, s'effondrent."