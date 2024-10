Cyril Hanouna - Yassine Belattar aux côtés d'Emmanuel Macron au Maroc : «Ce qui me choque, c'est qu’on le planque», dénonce Valérie Benaïm

Personne ne s'y attendait. Son nom ne figurait pas sur la liste transmise par l’Élysée en amont de ce voyage. Et pourtant, Yassine Belattar est bien présent à Rabat. L’humoriste, condamné en 2023 à quatre mois d’emprisonnement avec sursis pour menaces de mort à l'encontre de plusieurs artistes, fait partie de la délégation française lors de la visite d'État de trois jours d'Emmanuel Macron au Maroc. Une présence qui n'a pas manqué de faire réagir les chroniqueurs de l'émission On marche sur la tête présentée par Cyril Hanouna sur Europe 1. "Ce qui me choque, c'est qu’on le planque", exprime ainsi Valérie Benaïm. "Quand on planque quelque chose, c'est qu'on ne l'assume pas et qu'il y a un problème", poursuit-elle.

Yassine Belattar avait été consulté par des conseillers de l’Élysée quelques jours avant qu’Emmanuel Macron prenne la décision de ne pas se rendre à la marche contre l’antisémitisme.